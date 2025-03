BAMBERG. Nach einem erfolgreichen Schockanruf übergab ein 72-jähriger aus Bamberg mehrere Goldbarren. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwochvormittag erhielt ein 72-jähriger Bamberger einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Sein Sohn hätte bei einem Verkehrsunfall einen Jungen totgefahren. Nun soll der Vater eine Kaution bezahlen, damit der Sohn nicht ins Gefängnis muss. Gegen 15.30 Uhr übergab der Senior in der Titusstraße ein Holzkästchen an eine unbekannte Abholerin. Darin befanden sich Goldbarren in einem hohen fünfstelligen Wert.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat am Mittwochnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Titusstraße bemerkt?

Wer hat möglicherweise die Übergabe beobachtet?

Wer kann Angaben zur unbekannten Abholerin machen?

Personenbeschreibung der Abholerin:

Weiblich

Zirka 160 Zentimeter groß

Zirka 35 Jahre alt

Sportliche Figur

Haar zum Zopf gebunden

Brille mit dunklem Gestell und runden Gläsern

Dunkle Jacke

Helle Umhängetasche

Sprach deutsch mit ausländischem Akzent, eventuell osteuropäisch/slawisch

In gleicher Sache wurde die weibliche Täterin am Mittwochnachmittag in Hallstadt im Bereich Mainanger auffällig. Hier kam es allerdings zu keiner Übergabe.

Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter Tel.-Nr. 09561/9129-491 entgegen.