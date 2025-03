BURGLENGENFELD. LKR.REGENSBURG. Ein Betrüger täuschte bei einem Telefonat am vergangenen Montag einen 74-jährigen Mann aus Burglengenfeld, woraufhin der Senior mehrere tausend Euro überwies. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

Am Montag, den 10. März, rief ein Betrüger einen 74-jährigen Mann aus Burglengenfeld an. Unter dem Vorwand, dass der Senior in ein Geldwäschegeschäft in der Türkei verwickelt wäre, brachte er ihn dazu, mehrere tausend Euro auf ein Bankkonto zu überweisen. Der Geschädigte bemerkte den Betrug erst, nachdem er die Überweisung bereits getätigt hatte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz warnt eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Gesprächen sofort auf!

Weitere Tipps der Polizei gegen Callcenter-Betrüger: