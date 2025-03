Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

HOF. Am Dienstag eskalierte im Hofer Stadtgebiet ein zunächst verbal geführter Streit zwischen einem 60-Jährigen und seiner 51 Jahre alten Lebensgefährtin. Dabei soll der 60-jährige seine Partnerin in der gemeinsamen Wohnung mehrfach körperlich angegriffen und gewürgt haben. Der ebenfalls in der Wohnung anwesende Sohn der Frau suchte bei einer Nachbarin Hilfe, die umgehend die Polizei verständigte. Als mehrere Polizeistreifen sowie Rettungsdienstkräfte kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Tatverdächtige bereits entfernt, stellte sich jedoch wenige Stunden später freiwillig der Polizei. Die Lebensgefährtin des 60-Jährigen erlitt leichte Verletzungen am Hals und am Oberkörper.

Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Hof erließ am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den Mann. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Die genaue Klärung der Tatumstände ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hof.

Die Polizei weist darauf hin, dass häusliche Gewalt ernst zu nehmen ist und bittet Opfer, sich bei Gewalttaten unverzüglich an die Polizei oder externe Beratungsstellen zu wenden.