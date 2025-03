INGOLSTADT.Unbekannte Einbrecher gelangten am gestrigen Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Gerolfing und erlangten hohe Beute. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen 14:00 Uhr und 19:45 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus am Bruckweg. Die Unbekannten durchwühlten das gesamte Erdgeschoß und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Uhren, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

Die Ermittler der Kripo bitten eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.