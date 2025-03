NÜRNBERG. (259) In der Nacht zum Donnerstag (13.03.2025) gelang Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in zwei Fällen die Festnahme von Fahrraddieben. Gegen einen 34-Jährigen und einen 23-Jährigen wird nun ermittelt.



Gegen 02:00 Uhr in der Nacht geriet ein Mann auf Grund seines auffälligen Verhaltens in den Fokus von Beamten der zivilen Einsatzgruppe in der Straße Rosental. Er schob ein Fahrrad, führte weitere Gegenstände mit sich und warf immer wieder Blicke in verschiedene Hofeinfahrten und Eingänge. Bei seiner Kontrolle fanden die Beamten nicht nur diverses Aufbruchswerkzeug auf, der 34-jährige Mann gestand auch den Diebstahl des Fahrrads ein.

Nur etwa eine halbe Stunde später beobeachteten abermals Beamte der zivilen Einsatzgruppe in der hinteren Ledergasse einen Mann, der mit roher Gewalt versuchte, ein Fahrradschloss zu knacken. Beim Erblicken der Beamten ergriff der 23-Jährige unmittelbar die Flucht. Er konnte wenige Straßen weiter vorläufig festgenommen werden.

Gegen beide Männer leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.



