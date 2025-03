LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN / LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am gestrigen Mittwoch, 12. März 2025, wurden nach betrügerischen Anrufen in der Region erneut zwei Seniorinnen Opfer von Betrügern und übergaben Bargeld und Schmuck an unbekannte Abholer. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und warnt zum wiederholten Male vor den betrügerischen Maschen.

In den vergangenen Tagen kam es erneut zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen im südlichen Oberbayern. Leider hatten die Betrüger in zwei Fällen erneut „Erfolg“ und brachten zwei Seniorinnen um Bargeld und Schmuck von hohem Wert.

Am Mittwoch (12.03.2025) wurden in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen eine 83-Jährige und eine 88-Jährige telefonisch von Betrügern kontaktiert. In beiden Fällen wurde den Opfern erzählt, Angehörige hätten einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht und müssten nun den Fremdschaden regulieren oder eine Kaution zur Vermeidung einer Inhaftierung beibringen.

Leider hatten die Betrüger mit ihrer perfiden Masche Erfolg: Die 83-jährige Frau aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen übergab am späten Nachmittag an einen Unbekannten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Bereits am Vormittag hatte die 88-Jährige im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen im Hof ihres Wohnanwesens einen mittleren vierstelligen Geldbetrag, ebenfalls an einen unbekannten Mann, übergeben.

Die Ermittlungen in beiden Fällen übernahm die für organisierte Betrugsdelikte zuständige Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPI(Z)) des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Die Thematik Enkeltrick und Schockanrufe sind überregional auftretende Phänomene und beschäftigen die Polizei seit Jahren. Die perfiden Maschen der Täter sind dabei flexibel und die Täter agieren jeweils mit verschiedenen Legenden. Die Polizei setzt alles daran, dieses hochkriminelle Phänomen zu bekämpfen und gibt dabei auch Verhaltenstipps, um sich zu schützen: :