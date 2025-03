0455 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallfluchten im Stadtgebiet

Lechhausen – In der Nacht von Montag (10.03.2025) auf Dienstag (11.03.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Audi A6 in der Mondstraße Ecke Steinmetzstraße. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 17.00 Uhr parkte der Fahrer des Audis sein Auto am rechten Fahrbahnrand. Als er am nächsten Morgen gegen 06.30 Uhr zurückkehrte stellte er die Beschädigung an der rechten hinteren Seite fest. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Aufgrund der Schadenshöhe sowie des Schadensbildes könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein Fahrrad oder einen E-Scooter gehandelt haben.

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (10.03.2025), 22.30 Uhr, bis Dienstag (11.03.2025), 11.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen weißen Audi A3 in der Lützowstraße (60er Hausnummern) an der linken Vorderseite. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0456 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (08.03.2025), 19.00 Uhr, bis Sonntag (09.03.2025), 10.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein graues Mountainbike der Marke Cube (Aim SL29) in der Schackstraße (20er Hausnummern). Das Mountainbike war an einem Fahrradständer im Innenhof abgesperrt. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0457 – Fahrradtasche entwendet

Pfersee – Am vergangenen Montagmittag (10.03.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Fahrradtasche vor einem Reformhaus in der Augsburger Straße.

Gegen 12.00 Uhr stellte eine 58-jährige Fahrradfahrerin ihre Fahrradtasche neben ihrem Rad ab, vergaß diese jedoch beim losfahren. Als sie nach ca. 10 Minuten zurückkehrte, war diese verschwunden. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0458 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Göggingen – Im Zeitraum von Sonntag (09.03.2025), 17.30 Uhr, bis Montag (10.03.2025), 11.00 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter die Rückseite einer Garage in der Apprichstraße. Durch das Graffiti entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/3223-2710 entgegen.

0459 – Polizei verhindert mögliche Fahrt unter Alkohol

Innenstadt – Am heutigen Mittwochmorgen (12.03.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 18-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter fuhr.

Gegen 04.30 Uhr kontrollierten die Beamten den 18-Jährigen, als er einen E-Scooter entsperrte und auf diesen aufsteigen wollte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden die mögliche Fahrt des 18-Jährigen. Dieser ging zu Fuß nach Hause. Strafrechtliche Konsequenzen drohen ihm keine.

0460 – Aufmerksamer Zeuge meldet alkoholisierten Autofahrer

Göggingen – Am gestrigen Dienstag (11.03.2025) fuhr ein 69-jähriger Autofahrer alkoholisiert entlang der Memminger Straße und Eichleitner Straße.

Gegen 14.45 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass der Autofahrer vor ihm in einer unsicheren Fahrweise sowie in Schlangenlinien fahre. Der Mitteiler folgte dem Autofahrer bis zu einem Autohaus in der Bergiusstraße.

Die verständigten Polizeibeamten trafen den 69-jährigen Autofahrer bei dem Autohaus an und kontrollierten ihn. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Die Polizeistreife unterband die Weiterfahrt des Mannes, stellten dessen Führerschein und Autoschlüssel sicher und veranlasste eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen 69-jährigen Mann.