REGENSBURG. Am Dienstag, den 11. März 2025, kam es zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 59-jährigen Gastronomen im Osten von Regensburg. Der Täter ist flüchtig. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 22:30 Uhr befand sich ein unbekannter Mann in einem Restaurant im Autohof Regensburg im Regensburger Osten. Unvermittelt griff dieser nach der Bedienungsgeldbörse eines 59-Jährigen und versuchte aus der Tankstelle damit zu flüchten. Dies konnte allerdings vorerst durch den Gastronomen verhindert werden und es kam zu einem Handgemenge, bei welchem der 59-Jährige leicht im Gesichtsbereich verletzt wurde. Der Unbekannte wiederum konnte aus der zu Boden gefallenen Geldbörse Bargeld greifen, begab sich zu einer weiteren unbekannten Person in einem weißen Pkw, ähnlich VW Golf, mit unbekanntem Kennzeichen und beide flüchteten mit dem Pkw in unbekannte Richtung. Die beiden mutmaßlichen Täter erbeuteten einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Vor Ort wurden durch die Polizei Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Der hauptagierende Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 180 cm

Normale Statur

Ca. 30 Jahre

Osteuropäisches Erscheinungsbild

Kurze, dunkle Haare

Ungepflegter 6-Tage-Bart

Dunkle Hose, weißer, langärmliger Pullover

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang zu keiner Festnahme der Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei Regensburg führt in diesem Fall die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Wer hat am Dienstag, 11.03.2025, gegen 22:30 Uhr, im Bereich der Junker- und Leibnizstraße in Regensburg, Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Kann jemand Hinweise zu einem weißen Pkw geben?

Jede kleine Beobachtung kann von Bedeutung sein!