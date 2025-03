TRAITSCHING. LKR.CHAM. Am Freitag, den 7. März 2025, erbeuteten zwei unbekannte Täter einen mittleren fünfstelligen Betrag Bargeld aus einem Betrieb in Traitsching. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Freitagvormittag gegen 10:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Metzgerei in Traitsching. Unter einem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zum Nebengebäude und entwendete dort zusammen mit einer weiteren Person einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag aus einem Geldbehältnis.

Beide Personen verließen daraufhin das Gebäude, verstauten mutmaßlich die Beute im Kofferraum eines silbernen Pkw und flüchteten. Dabei wurden sie von der Verkäuferin und einem weiteren aufmerksamen Zeugen beobachtet. Dieser konnte einen Teil des Autokennzeichens erkennen.

Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 190 cm groß, hellhäutig, sprach gebrochen Deutsch, spitzes Gesicht

2. Person: männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, etwas kleiner als Person 1, nackenlanges blondes Haar

Nachdem zunächst durch die PI Cham die Spurensicherung am Tatort erfolgte, hat zwischenzeitlich die KPI Regensburg die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Freitag, den 7. März gegen 10:45 Uhr im Bereich von Traitsching verdächtige Personen oder einen Pkw/Limousine, grau, mutmaßlich einen BMW mit dem Teilkennzeichen B- (für Berlin), festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.

Falls Sie im Umkreis im Landkreis Cham oder in Richtung Niederbayern passende Personen mit dem beschriebenen Pkw beherbergt haben, bitten wir Sie ebenfalls um Mitteilung. Jeder Hinweis kann für die Ermittlungen von großem Nutzen sein!

HINWEIS: Durch die PI Bogen in Niederbayern wurde heute ein ähnlicher Fall berichtet, welchen wir Ihnen nachstehend übermitteln. Wir überprüfen in beiden Fällen mögliche Tatzusammenhänge.

Diebstahl aus Gaststätte

Elisabethszell (Lkr. Straubing-Bogen)

Am 06.03.2025 im Zeitraum zwischen 16.15 Uhr und 21:00 Uhr wurden aus einer Gaststätte am Kirchplatz durch unbekannte Täter Bargeld im vierstelligen Bereich, mehrere Fahrzeugbriefe und Fahrzeugscheine, persönliche Dokumente und eine Bankkarte entwendet. Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die im oben genannten Tatzeitraum in der Gaststätte oder im dortigen Umfeld Beobachtungen gemacht haben sich unter der Tel. 09421/868-0 zu melden.