REGENSTAUF, LKR REGENSBURG. In der Wohnung eines älteren Ehepaares in einem Mehrfamilienhaus kam es in der Nacht auf Mittwoch, 12.03.2025, zu einer starken Rauchentwicklung. Die Frau verstarb, der Mann schwebt derzeit in Lebensgefahr. Die Brandursache ist noch unklar und wird durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg untersucht.

Anwohner informierten am Mittwoch gegen 1 Uhr die Einsatzkräfte über einen Wohnhausbrand in der Schneitweger Straße in Regenstauf. Die Feuerwehr holte die beiden älteren Bewohner aus der stark verrauchten Wohnung. Beide wurden schwer verletzt zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht, wo die Frau des Ehepaares inzwischen verstorben ist. Der Mann schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Der Bürgermeister kümmerte sich um die vorübergehende Unterbringung der übrigen Bewohner des Mehrparteienhauses, da die weitere Nutzung des Gebäudes erst geprüft werden muss. Der Schaden am Gebäude liegt im sechsstelligen Bereich.

Nach ersten Untersuchungen liegt ein technischer Defekt als Brandursache nahe. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.