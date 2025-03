STRAUBING. Seit September 2024 wurden insgesamt 94 neue Kolleginnen und Kollegen zum Polizeipräsidium Niederbayern versetzt. Im Rahmen einer Begrüßungsveranstaltung hieß Polizeipräsident Roland Kerscher sie herzlich willkommen.

Am Montag, 10.03.2025 begrüßte Polizeipräsident Roland Kerscher die neuen Kolleginnen und Kollegen im Großen Saal der Polizeiinspektion Straubing und hieß sie herzlich willkommen. In seiner Begrüßung stellte er das Präsidium Niederbayern mit seiner breitgefächerten personellen Infrastruktur und den derzeitigen Einsatzlagen vor, um den Neuzugängen die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten und Aufgabenfelder bei der niederbayerischen Polizei aufzuzeigen.

Die Leiterin der Abteilung Polizeiverwaltung, Frau Regierungsdirektorin Ellen Wagner und Personalratsvorsitzender Martin Lehner begrüßten die Neuzugänge ebenfalls, stellten sich und ihre Themenfelder vor und appellierten, offen für alle Bereiche der polizeilichen Arbeit zu sein.

Zudem wurde die Arbeit der Tarifbeschäftigen gewürdigt, welche eine wichtige Säule innerhalb der Polizeiorganisation darstellt.

Insgesamt traten 71 Polizeivollzugsbeamte und 23 Tarifbeschäftigte ihren Dienst bei der niederbayerischen Polizei an. Sie werden nun in unterschiedlichen Funktionen auf ihren neuen Dienststellen eingesetzt.

Für viele von ihnen ist es nach Abschluss ihrer Ausbildung in der zweiten Qualifikationsebene oder nach Abschluss ihres Studiums zum Einstieg in die dritte Qualifikationsebene die erste Verwendung in ihrer noch jungen polizeilichen Laufbahn. Für andere wiederum erfüllt sich mit der Versetzung der Wunsch, in ihrem Heimatpräsidium Dienst verrichten zu können.

Traditionell erhielten die beiden jüngsten Neuzugänge, Polizeimeisterin Anna Keil und Polizeimeister Johannes Ring (beide 20 Jahre alt), ein kleines Begrüßungspräsent.

Veröffentlicht: 12.03.2025, 14.45 Uhr