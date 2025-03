UNTERNEUKIRCHEN, LKR. ALTÖTTING. Um kurz nach Mitternacht wurden am Mittwoch, 12. März 2025, in Unterneukirchen mehrere Brände mitgeteilt und festgestellt. Verletzt wurde niemand, es entstanden an den drei Brandorten aber Sachschäden. Im Ergebnis der ersten polizeilichen Feststellungen muss von mutwilligen Brandlegungen ausgegangen werden. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen und bittet zur Klärung der Taten auch um Zeugenhinweise.

Ein Zeuge teilte am frühen Mittwochmorgen (12.03.2025) gegen 00.15 Uhr einen Brand am Rathausplatz in Unterneukirchen mit. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Altötting stellte vor Ort fest, dass dort eine Papiermülltonne zwischen zwei geparkten Autos abgestellt und angezündet worden war. Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Unterneukirchen waren noch vor der Polizei am Einsatzort und hatten die Flammen rasch löschen können.

Zeitgleich wurden zwei weitere Brände aus dem Ortsgebiet gemeldet. In der Pfarrer-Edhofer-Straße wurde der linke Außenspiegel eines Pkw in Brand gesetzt, zum Glück hatten die Flammen nicht auf das gesamte Fahrzeug übergegriffen. An den Parkflächen des Sportvereins in der Kirmaierstraße brannten mehrere Schachteln, die ebenfalls rasch gelöscht werden konnten.

Verletzt wurde bei den drei Bränden zum Glück niemand, der Gesamtschaden fällt aber erheblich aus. Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine Hinweise oder Feststellungen des oder der Täter.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Altötting. Aufgrund dieser Feststellungen muss von mutwilligen Brandlegungen ausgegangen werrden. Die weiteren Untersuchungen wurden deshalb der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übertragen. Zur Klärung der Taten bitten die Ermittler dabei auch um Zeugenhinweise:

Wer kann der Kriminalpolizei im Zusammenhang mit den Bränden in der Nacht auf Mittwoch (12.03.2025) gegen Mitternach am Rathausplatz, der Pfarrer-Edhofer-Straße und der Kirmaierstraße Hinweise geben?

Wer hat vielleicht sogar Personen oder Fahrzeuge vor oder zum Zeitpunkt des Brandausbruchs bemerkt, die verdächtig erschienen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08631) 36730 bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn oder unter der Telefonnummer (08671) 96440 bei der Polizeiinspektion Altötting zu melden.