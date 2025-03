HEILSBRONN. (257) Wie mit Meldungen 124, 148 und 156 berichtet, ermittelt die SOKO „Gundekar“ nach einem versuchtem Tötungsdelikt in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach). Der Tatverdächtige Devut E. konnte nun in England festgenommen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.



Am Donnerstagmorgen (06.02.2025) gegen 08:45 Uhr griff ein bislang unbekannter Mann einen 40-Jährigen in der St.-Gundekar-Straße in Heilsbronn mit einem Messer an und flüchtete daraufhin. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, bei welchen eine Vielzahl von Polizeibeamten, mehrere Personensuchhunde und ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden.

Im Verlauf der intensiv und umfangreich geführten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass sich die Tat konkret gegen den 40-Jährigen richtete. Zudem verdichteten sich die Hinweise, dass an der Tat zwei Männer beteiligt waren, welche offenbar nur zur Begehung dieser Tat nach Heilsbronn anreisten.

Durch umfassende kriminaltaktische Maßnahmen und Ermittlungen konnte die SOKO „Gundekar“ den Tatverdächtigen, welcher den 40-Jährigen angriff, identifizieren. Es handelt sich hierbei um den 25-jährigen Davut E.

Nach intensiven, operativen und kriminaltaktischen Maßnahmen gelang es am 28.02.2025, den Tatverdächtigen in Manchester (England) auf Grundlage des bestehenden Haftbefehls festzunehmen. Der Tatverdächtige soll im Laufe nächster Woche nach Deutschland überstellt werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Die SOKO „Gundekar“ führt weiterhin die Ermittlungen zur Klärung der Hintergründe des Geschehens. Weitere Auskünfte zum Fortgang des Verfahrens erteilt der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ansbach, Herr Oberstaatsanwalt Jonas Heinzlmeier, unter der Telefonnummer 0981 58251.



