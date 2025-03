NÜRNBERG. (256) Wie mit Meldung 193 vom 22.02.2025 berichtet, griff ein zunächst Unbekannter einen 20-jährigen Mann in der Nürnberger Südstadt mit einem Messer an und fügte diesem leichte Verletzungen zu. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat nun einen 33-jährigen Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen.



Der 20-Jährige befand sich gegen 18:50 Uhr mit seinem Begleiter im Bereich der Celtisstraße. Hier kamen den beiden zwei zunächst unbekannte Personen entgegen. Aus bislang unbekannten Gründen zog einer der beiden ein Messer hervor und versuchte, den 20-Jährigen damit anzugreifen. Da sich dieser zur Wehr setzte, ließ der Angreifer von ihm ab und flüchtete mit seinem Begleiter in Richtung Hauptbahnhof. Der Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung an der Hand.

Einige Zeit später traf der 20-Jährige im Bereich des Süd-Ausgangs des Hauptbahnhofs erneut auf seinen Kontrahenten, was eine zunächst verbale Auseinandersetzung nach sich zog. Als sich kurz darauf beide Personen gegenseitig schubsten, griffen Passanten ein. Der Angreifer flüchtete schließlich in unbekannte Richtung. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fahndeten nach dem Mann - ohne Erfolg.

Im Zuge der folgenden Ermittlungen befragten die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd mehrere Zeugen und werteten die Aufzeichnungen der mobilen Videoüberwachung am Nelson-Mandela-Platz aus. Hierbei geriet ein 33-jähriger Mann in den Fokus der Polizisten. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte, erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen, welchen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am 11.03.2025 vollzogen. Der 33-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc