398. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Dienstag, 11.03.2025, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Lkw, MAN, die Hultschiner Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Truderinger Straße wollte er nach recht abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad, KTM, die Hultschiner Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Truderinger Straße, die er gerade aus überqueren wollte, hielt er unmittelbar rechts neben dem wartenden Lkw des 32-Jährigen.

Als die Ampel auf Grünlicht schaltete fuhren beide los. Beim Rechtsabbiegen des 32-Jährigen Lkw-Fahrer kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer, wodurch der 43-Jährige zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf überrollte der Lkw mit dem rechten Hinterreifen die Beine des 43-Jährigen. Dieser wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrrad entstand ein erheblicher Sachschaden. Am Lkw konnte augenscheinlich kein Schaden festgestellt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde die Truderinger Straße stadtauswärts für 2,5 Stunden komplett gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchener Verkehrspolizei.

399. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Neuhausen

Am Dienstag, 11.03.2025, gegen 12:20 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Wohnanschrift einer 65-jährigen Rentnerin und gab sich als Handwerker aus.

Er gab ihr gegenüber an, dass er Reparaturarbeiten aufgrund eines Wasserschadens vornehmen müsse und verschaffte sich auf diese Weise Zutritt zur Wohnung. Als er sich mit der Rentnerin im Badezimmer befand, konnte sich ein weiterer, bislang ebenfalls unbekannter Täter Zutritt zur Wohnung verschaffen. Dieser konnte unbemerkt Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus einer Geldkassette entwenden.

Kurz darauf verließen die beiden Täter die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Erst nachdem beide Täter die Wohnung verlassen hatten, fiel der 65-Jährigen der Diebstahl auf, woraufhin sie den Polizeinotruf 110 verständigte. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten bislang keine weiteren Hinweise auf die Täter. Vor Ort führte die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Kommissariat 55 führt die weiteren Ermittlungen.

Der eine Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild, kräftige Statur, schwarzer/dunkler Schnauzer, dunkles Cap, dunkel-blaue Jacke, dunkle Hose, dunkle Arbeitsschuhe.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hübnerstraße, Dom-Pedro-Straße, Fasaneriestraße und Raglovichstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55 Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

400. Brandfall – Pasing

Am Dienstagabend, 11.03.2025, verließ eine 28-Jährige mit Wohnsitz in München ihre Wohnung ohne vorher den Herd, auf dem ihr Essen stand, auszuschalten.

Als sie gegen Mitternacht zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihr Essen in Brand geraten war. Dieser hatte sich bereits auf die Kücheneinrichtung ausgebreitet. Die 28-Jährige verständigte daraufhin die Feuerwehr. Bevor diese eintraf, hatte sich das Feuer bereits gelöscht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13.

401. Aufzugsunfall – Moosach

Am Montag, 10.03.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Aufzugunfall in München-Moosach. Eine 82-jährige Frau wollte gerade zu ihrem 74-jährigen Ehemann in den Aufzug steigen, der den Knopf für das gewünschte Stockwerk drückte. Die 82-Jährige stolperte und fiel vorwärts in den Aufzug. Dieser fuhr unmittelbar los, so dass sie mit ihren Beinen eingeklemmt wurde. Der Fahrstuhl blieb zwischen dem 1. und 2. UG hängen.

Die alarmierten Feuerwehr und Rettungsdienst konnten die Frau befreien und versorgen, welche schwerverletzt ins Krankenhaus kam.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls führt das Kommissariat 13. Das Kommissariat 13 wird heute mit einem Gutachter die Unfallstelle in Augenschein nehmen.

402. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – Fürstenried

Am Dienstag, 11.03.2025, gegen 19:50 Uhr, wurde der Notruf der Polizei von einem U-Bahnfahrer der Linie U3 über eine Sachbeschädigung informiert.

Ein 53-jähriger Fahrgast hatte einen Feuerlöscher entnommen und den Inhalt in einem der Waggons versprüht. Durch eine Streifenbesatzung konnte der 53-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland noch im Waggon angetroffen und festgenommen werden. Dabei spuckte er einer 31-jährigen Polizeibeamtin ins Gesicht. Außerdem bedrohte er mehrere der festnehmenden Beamten verbal.

Der 53-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 26 hat die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs, Widerstand, Körperverletzung sowie Sachbeschädigung übernommen.

403. Diebstahl und Hehlerei von Fahrrädern – Laim

Am Montag, 10.03.2025, gegen 13:00 Uhr, informierte eine über 80-jährige Münchnerin den Polizeinotruf über mehrere männliche Personen, die ihr verdächtig vorkamen, weil diese Fahrräder in einen Transporter einluden.

Die eingetroffenen Streifen konnten drei Männer (48 und 34 Jahre mit Wohnsitz in Ungarn und 33 Jahre mit Wohnsitz in München) feststellen, die bereits 17 Fahrräder in einen Kleintransporter mit ungarischer Zulassung verladen hatten. Alle Fahrräder waren hochpreisige Markenräder, von denen zwei bereits vor Ort Fahrraddiebstählen in München zugeordnet werden konnten.

Eine erste Befragung ergab, dass die beiden Männer aus Ungarn dem 33-Jährigen die Fahrräder für einen sehr geringen Wert abkaufen wollten. Da allen Beteiligten bewusst sein musste, dass es sich bei den Fahrrädern um Hehlerware handelt, wurden alle wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei angezeigt, vorläufig festgenommen und nach erkennungsdienstlicher Behandlung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die Vorführung der Tatverdächtigen durch die AG Fahrraddiebstahl des Kommissariats 53 beim Ermittlungsrichter ergab die Entlassung des 33-Jährigen, sowie Haftbefehle gegen den 34-Jährigen und den 48-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 geführt.