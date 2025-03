LAUF A. D. PEGNITZ. (254) Unbekannte brachen in der Nacht zum Dienstag (11.03.2025) in den Bauhof der Gemeinde Schwaig b. Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise.



Mutmaßlich in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr drangen unbekannte Personen gewaltsam in das Verwaltungsgebäude in der Bauhofstraße ein und entwendeten daraus einen Wandtresor. Hierbei verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach führten eine Spurensicherung am Tatort durch und übernahmen die weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bitten die Polizisten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc