GÜNZBURG. Am 11.03.2025, gegen 12:24 Uhr ereignete sich auf der B16, zwischen Günzburg und Gundelfingen, ein Verkehrsunfall, welcher über mehrere Stunden zur Vollsperrung des Streckenabschnittes führte.

Eine 33-jährige Pkw Fahrerin befuhr demnach mit zwei weiteren Insassen die B16 von Gundelfingen kommend in Fahrtrichtung Günzburg. Auf Höhe des Erdbeersees kam die 33-Jährige mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache nach links von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Pkw der 33-Jährigen kollidierte infolge dieses Zusammenstoßes mit einem Pkw aus dem nachfolgenden Verkehr, welcher die B16 ebenfalls in Fahrtrichtung Günzburg befuhr. Ein zweites, nachfolgendes Fahrzeug wurde durch ein Trümmerteil beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise insgesamt 120 000 Euro. Die 33-Jährige Pkw Fahrerin sowie ihre zwei Mitinsassen wurden schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Einer der nachfolgenden Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer sowie weitere Beteiligte wurden, dem derzeitigen Kenntnisstand nach, nicht verletzt. Der Verkehrsunfall führte zu einer Vollsperrung auf dem Streckenabschnitt der B16. Drei der vier beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund Rettungs- und Reinigungsmaßnahmen dauerte die Sperrung bis in die frühen Abendstunden an. Zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehren Günzburg, Reisensburg und Gundelfingen waren für Rettungs- und Absperrmaßnahmen im Einsatz. (PI Günzburg)

