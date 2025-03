MEMMINGERBERG. Mit der offiziellen Vorstellung durch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und die Präsidentin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Dr. Claudia Strößner, wurde die neue Grenzpolizeiinspektion am Flughafen Memmingen feierlich eingeweiht. Diese Umstrukturierung markiert einen entscheidenden Schritt für die Sicherheit des Flughafens, der als Schengen-Außengrenze weiter an Bedeutung gewinnt. Die bisherige Grenzpolizeigruppe der Polizeiinspektion Memmingen wurde in eine eigenständige Dienststelle überführt, um den steigenden sicherheitsrelevanten Herausforderungen noch effizienter zu begegnen.