0445 – Polizei ermittelt nach versuchten Einbrüchen – Zeugen gesucht

Herrenbach – Am gestrigen Montag (10.03.2025) versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Spickelstraße zu verschaffen. Bei dem Versuch in das Haus zu gelangen aktivierte sich eine Alarmanlage. Die Täter flüchteten.

Durch den oder die Täter entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Hochzoll – Im Zeitraum von Sonntag (09.03.2025), 20.00 Uhr, bis Montag (10.03.2025), 09.00 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einer Wohnung in der Lechrainstraße zu verschaffen. Nach aktuellem Kenntnisstand gelangten der oder die Täter jedoch nicht in die Wohnung.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0446 – Polizei kontrolliert Verkehr

Augsburg – In den vergangenen Wochen kontrollierte die Verkehrspolizei Augsburg den Verkehr im Raum Augsburg sowie der Region. Neben den Kontrollen im Zusammenhang des diesjährigen Faschings führten die Einsatzkräfte weitere Kontrollstellen und Verkehrskontrollen durch.

Am Mittwoch (05.03.2025) führten die Polizeibeamten Geschwindigkeitskontrollen insbesondere in Bereichen mit hohem Unfallrisiko, wie zum Beispiel in der Innenstadt Augsburgs, durch.

Am darauffolgenden Donnerstag (06.03.2025) legten die Einsatzkräfte ein besonderes Augenmerk auf die Nutzung von Sicherheitsgurten und die Einhaltung des Handynutzungsverbots während der Fahrt. Diese Kontrollen dienen der Prävention und dem Schutz der Verkehrsteilnehmer, da gerade das Nichttragen des Sicherheitsgurtes und die Ablenkung durch die Benutzung von Mobiltelefonen zu schwerwiegenden Unfällen führen können.

Am Freitag (07.03.2025) führten die Beamten u.a. weitere Alkohol- und Drogenkontrollen durch.

Bei den genannten Verkehrskontrollen stellten die Polizeibeamten Verstöße in den Bereichen Geschwindigkeit, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Handy- und Gurtnutzung, sowie verschiedene technische Mängel und unzureichend gesicherte Ladungen fest und ahndeten diese.

Die Verkehrspolizei Augsburg wird auch weiterhin stationäre wie mobile Kontrollen, die für die Verkehrssicherheit unerlässlich sind, durchführen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, damit jeder sicher ans Ziel kommt.

0447 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Oberhausen – Am gestrigen Montag (10.03.2025), zwischen 18.00 Uhr und 19.45 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen weißen Ford in der Zirbelstraße. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0448 – Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am gestrigen Montag (10.03.2025) fuhr ein 32-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis.

Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in der Blücherstraße. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 32-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 32-Jährigen, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 32-Jährigen.

0449 – Polizeistreife verhindert Trunkenheitsfahrt

Lechhausen – Am gestrigen Montag (10.03.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 59-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto fuhr.

Gegen 09.00 Uhr kontrollierten die Beamten den 59-Jährigen in der Mühlhauser Straße neben seinem Auto. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Autoschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt des 59-Jährigen zu verhindern.

0450 – Polizei kontrolliert E-Scooter Fahrer ohne Versicherung

Lechhausen – Am gestrigen Montag (10.03.2025) fuhr ein 23-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Meraner Straße.

Gegen 19.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 23-Jährigen in der Meraner Straße. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter des 23-Jährigen noch blaue Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht waren. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Gültigkeit des sogenannten Versicherungskennzeichens endet stets mit Ablauf Februar. Somit müssen alle Besitzer von Mofas, E-Bikes und entsprechenden Fahrzeugen daran denken, für 01. März ein neues Versicherungskennzeichen zu besorgen. Dies wird regelmäßig vergessen.

Die Polizei appelliert an alle Besitzer entsprechender Fahrzeuge, den Versicherungsschutz zu überprüfen und bis dahin nicht mehr am Straßenverkehr teilzunehmen.

0451 – Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Augsburg – Am Mittwoch (05.03.2025) kam es zu einem Betrug eines 56-Jährigen durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Ein bislang unbekannter Täter rief den 56-Jährigen an und gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte teilte dem Mann mit, dass vom Ausland aus auf sein Konto zugegriffen wurde und brachte den 56-Jährigen dazu, sich bei seinem Online Banking anzumelden. Der unbekannte Täter erlangte somit Zugriff auf den Computer des 56-Jährigen und veranlasste eine Überweisung im mittleren fünfstelligen Bereich. Dem 56-Jährigen fiel der Betrug umgehend auf, veranlasste eine Rücküberweisung bei seiner Bank und informierte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps um sich vor derartigen Betrügern zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus.

Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/