SCHWANDORF. Diebe haben am Wochenende drei Kabeltrommeln mit Kupferkabel entwendet. Die großen Erdkabel lagerten auf einem Firmengelände und haben einen Wert von fast 500.000€ Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Drei große Kabeltrommeln waren am Wochenende vom 7. März bis zum 10. März das Ziel von Dieben im OT Dachelhofen. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Betriebsgelände im Bereich Bayernwerk 23 und fuhren vermutlich mit einem Lkw darauf. Die drei großen Kabeltrommeln enthielten jeweils Erdkabel mit Kupferkern für 500 Meter. Die 1,5 Kilometer Erdkabel wurden von den unbekannten Dieben in „handliche“ Stücke zerschnitten. Dieser Aufwand dürfte mehrere Stunden in Anspruch genommen haben, was möglicherweise nicht unbemerkt geblieben ist. Der Beuteschaden wird von den geschädigten Firmen auf fast 500.000€ beziffert.

Die ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, insbesondere Lkws, am vergangenen Wochenende. Hinweise können an 09621/8900 oder jede andere Polizeidienststelle mitgeteilt werden.