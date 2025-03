PLECH, LKR. BAYREUTH. Am Sonntagnachmittag tankten zwei Motorradfahrer ihre Kräder an einer Tankstelle in einem Ortsteil von Plech. Anschließend fuhren sie weiter ohne zu bezahlen. Einer der beiden erlitt wenig später bei einem Unfall auf der Bundesstraße B2 bei Betzenstein schwere Verletzungen.

Gegen 13.20 Uhr tankten der 16-Jährige aus dem Landkreis Leipzig und der 19-Jährige aus dem Ostalbkreis gemeinsam ihre beiden Maschinen an einer Tankstelle an der Ausfahrt Plech. Nach dem Tankvorgang fuhren sie mit ihren Maschinen vom Tankstellengelände ohne sich um die Bezahlung zu kümmern. An einem Krad war kein Kennzeichen angebracht, an dem anderen war das Kennzeichen mit Klebeband unkenntlich gemacht.

Etwa 30 Minuten später erreicht die Polizeiinspektion Pegnitz eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der B2 bei Betzenstein. Ein Motorrad ist vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in die Leitplanke geprallt. Aufgrund einer Beschädigung am Tank der 600er Kawasaki, konnte sich der auslaufende Kraftstoff entzünden und die Maschine brannte ab. Der 16-Jährige Fahrer wurde wegen seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber nach Erlangen ins Krankenhaus geflogen. Da Videoaufnahmen der Tankstelle vorliegen konnte er als einer der beiden Tankbetrüger überführt werden. Gegen den 16-Jährigen wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und weiteren Verstößen ermittelt. Der Schaden an dem Motorrad wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Der andere Motorradfahrer wurde ebenfalls noch am Sonntag identifiziert. Er konnte von einer Streife der Verkehrspolizei Bayreuth auf dem Rastplatz Sophienberg auf der Bundesautobahn A9 in Fahrtrichtung Berlin angetroffen werden. Vorher erhielten die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung über ein „rasendes Motorrad ohne Kennzeichen“ ein. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass auch er keinen Führerschein für das Krad besitzt und es nicht zugelassen ist.

Zeugen, denen am Sonntagnachmittag im Bereich Betzenstein zwei Kawasaki/Ninja Motorräder in grün/schwarz bzw. rot/schwarz aufgefallen sind, deren Kennzeichen abmontiert oder abgeklebt waren und die sachdienliche Hinweise zur Route der beiden Fahrer, Begleitfahrzeugen, dem Verkehrsunfall, machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Verkehrspolizei Bayreuth unter Tel.-Nr. 0921/506-2330 in Verbindung zu setzen.