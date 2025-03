GAIMERSHEIM. LANDKREIS EICHSTÄTT. Bislang unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende in ein Tabakwarengeschäft in der Unteren Marktstraße einzubrechen. Die Täter versuchten zwischen Samstagmittag 12 Uhr und Montagmorgen 8 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstüre in das Geschäft zu gelangen, scheiterten jedoch daran. Sie hinterließen zahlreiche Hebelspuren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Kriminalpolizei Ingolstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0841-9343-0.