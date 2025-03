GRASSAU, LKR. TRAUNSTEIN. Am heutigen 11. März 2025 integrierte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd die Polizeiinspektion Grassau in die Polizeiinspektion Traunstein. Am bisherigen Standort ist ab sofort die neu eingerichtete Grenzpolizeistation Grassau angesiedelt. Mit dieser Organisationsmaßnahme erwartet die Polizei einen spürbaren Sicherheitsgewinn für das Achental.

Vor allem geht es um die Erhöhung der Polizeipräsenz im Achental. Für den ehemaligen Dienstbereich der Polizeiinspektion Grassau steht nun rund um die Uhr die sogenannte „Achentalstreife“ der Traunsteiner Polizei zur Verfügung. Die neu gegründete Grenzpolizeistation Grassau ist der Grenzpolizeiinspektion Raubling unterstellt und sorgt mit einer weiteren Streife für mehr Sicherheit.

Damit sind ab jetzt statt einer sogar zwei Streifen im Achental unterwegs.

Polizeipräsident Frank Hellwig: „Mit der Umorganisation verstärken wir die Polizeipräsenz im Achental. Zudem intensivieren wir die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Davon profitiert die Sicherheit in der Region und weit darüber hinaus.“

Ebenfalls wichtig war dem Polizeipräsidenten, bei der Umorganisation alle Versetzungswünsche der betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu berücksichtigen. Einige der Beschäftigten der ehemaligen Polizeiinspektion Grassau verrichten ihren Dienst ab sofort bei der neuen Grenzpolizeistation. Andere wechselten zur Polizeiinspektion Traunstein oder zu anderen benachbarten Dienststellen. Auch neues zusätzliches Personal wurde zugeführt.

Im Rahmen einer kleinen Veranstaltung dankte Herr Polizeipräsident Frank Hellwig allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz und ihre Arbeit in den vergangenen Jahren. Zudem wünschte er den Beschäftigten für die anstehenden neuen Herausforderungen viel Erfolg.

Mit einem letzten Funkspruch „Polizeiinspektion Grassau schaltet ab“ verabschiedete der bisherige Dienststellenleiter, Erster Polizeihauptkommissar Marcus Roth, am Mittag die Polizeiinspektion Grassau. Polizeihauptkommissar Andreas Estermeier, neuer Dienstellenleiter der Grenzpolizeistation Grassau, meldete daraufhin mit den Worten „Grenzpolizeistation Grassau auf Empfang“ die neu gegründete Grenzpolizeistation über Funk bei der Einsatzzentrale an.

Für telefonische Auskünfte können Bürgerinnen und Bürger aus dem Achental die Polizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/98730 sowie die Grenzpolizeistation Grassau unter der Telefonnummer 08641/950970 erreichen.