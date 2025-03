VIECHTACH. Am vergangenen Wochenende verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die TÜV-Prüfstelle in der Karl-Gareis-Straße. Sie konnten Bargeld erbeuten. Die Kripo bittet nun um Zeugenhinweise.

Im Tatzeitraum von 07.03.2025, 17.00 Uhr, bis 10.03.2025, 07.30 Uhr, gelangte der oder die Täter mit Gewalt in die Prüfhalle und von dort in die Büroräumlichkeiten. Darin durchwühlten sie alle Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in Höhe eines mittleren 4-stelligen Eurobetrags.

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und die Kriminalpolizeistation Deggendorf haben die Ermittlungen zum Einbruch übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 11.03.2025, 11.12 Uhr