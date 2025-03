NEUSTADT A.D. AISCH. (250) Unbekannte Täter brachen über das vergangene Wochenende (07.03.2025 – 09.03.2025) in eine Schule in Emskirchen und in der Nacht von Sonntag (09.03.2025) auf Montag (10.03.2025) in eine Schule in Dietersheim ein. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Täter gingen sowohl die Schule im Bahnhofswald in Emskirchen als auch die Schule in der Schulstraße in Dietersheim an. In beiden Fällen verschafften sie sich Zutritt zum Innenraum, brachen hier mehrere Zimmer und Schränke auf und entwendeten Bargeld. Zudem richteten sie Sachschaden im Wert von mehreren Tausend Euro an.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl