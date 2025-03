BAB A3, HOFKIRCHEN, LKR. PASSAU. Die Fahrbahn ist nach den Verkehrsunfällen zwischenzeitlich in beide Richtungen wieder frei gegeben.

Die Ausleitung an der Anschlussstelle Iggensbach ist aufgehoben. Es entstand Sachschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich. Die Verkehrspolizei Passau wurde durch Kräfte der Autobahnmeisterei Passau, der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren und Polizeidienststellen, unterstützt. Auch der Schwertransport, welcher aufgrund eines technischen Defektes nicht mehr weiter fahren konnte, ist repariert und kann in wenigen Minuten seine Fahrt fortsetzen. Bis dahin ist die A3 in Fahrtrichtung Österreich einspurig und in Kürze wieder auf beiden Fahrspuren frei befahrbar.

Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspektion Passau, 0851/9511-5011

Veröffentlicht am 11.03.2025, 10.40 Uhr