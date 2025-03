SCHWABACH. (249) Wie unter anderem mit Meldung 151 vom 13.02.2025 berichtet, überfiel ein zunächst unbekannter Mann am späten Montagabend (03.02.2025) eine Tankstelle in Schwabach. Die Kriminalpolizei Schwabach hatte zunächst einen 17-jährigen Tatverdächtigen identifiziert. Zwischenzeitlich gelang es den Beamten, zwei weitere Männer festzunehmen, die im Verdacht stehen, am Überfall auf die Tankstelle beteiligt gewesen zu sein.



Wie berichtet, betrat gegen 22:30 Uhr ein maskierter Mann eine Tankstelle in der Katzwanger Straße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Herausgabe von Bargeld. Ohne Geld erbeutet zu haben, floh er anschließend in unbekannte Richtung. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die neben mehreren Streifen der Polizeiinspektionen Schwabach und Nürnberg-Süd auch ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden war, führten nicht zur Ergreifung des Täters.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Am Folgetag hat das für Eigentumskriminalität zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Mit Unterstützung mehrerer Beamter des Einsatzzuges Schwabach sowie mit Diensthunden suchten die Ermittler den Bereich um den Tatort nach Beweismitteln ab und fanden hierbei das mutmaßliche Tatmesser sowie einen Teil der mutmaßlichen Tatbekleidung auf.

Im Rahmen der umfassenden Ermittlungen, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt wurden, befragten die Beamten zahlreiche Zeugen und werteten verschiedene Spuren aus. Hierbei geriet zunächst ein 17-jähriger Jugendlicher in den Fokus der Ermittlungen. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte, erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen. Diesen vollzogen die Polizisten am 11.02.2025 (Dienstag) und stellten dabei Beweismittel sicher.

Im weiteren Verlauf konzentrierten sich die Beamten auf zwei weitere Männer im Alter von 21 und 22 Jahren. Im Zuge der intensiven Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise auf deren Tatbeteiligung an dem Überfall auf die Tankstelle. Daraufhin erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Tatverdächtigen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl