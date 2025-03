BAB A3, HOFKIRCHEN, LKR. PASSAU. Auf der BAB A3 bei Hofkirchen ereigneten sich zwei Unfälle. In Fahrtrichtung Deggendorf ist die BAB A3 wieder befahrbar.

Gegen 07:20 Uhr ereignete sich auf der BAB A3 auf Höhe der Anschlussstelle Garham in Fahrtrichtung Deggendorf ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 36-jähriger, österreichischer Pkw-Fahrer musste vermutlich verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern, was ein nachfolgender 29-jähriger, aus dem Stadtgebiet Passau stammender Autofahrer, zu spät erkannte und auffuhr. Auch ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus dem nördlichen Landkreis Passau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw des 29-Jährigen auf. Der österreichische Lenker und sein ebenfalls aus Oberösterreich stammender 35-jähriger Beifahrer wurden durch die Wucht der Kollision leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Einschätzungen der Polizei entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Ausleitung an der Anschlussstelle Garham ist aufgehoben. Die BAB A3 ist in Fahrtrichtung Deggendorf wieder für den Verkehr frei gegeben.

Die Sperrung in Fahrtrichtung Passau dauert an. Der beschädigte Lkw der Autobahnmeisterei Passau wurde bereits geborgen, die Bergung des Holztransporters wird nach derzeitigem Stand noch bis in die Mittagsstunden andauern. Der Verkehr in Fahrtrichtung Passau wird bis dahin weiter an der Anschlussstelle Iggensbach ausgeleitet. Es entstand Sachschaden im mittleren sechsstelligen Eurobereich. Die Verkehrspolizei Passau wurde durch Kräfte der Autobahnmeisterei Passau, der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren und Polizeidienststellen, unterstützt. Es wird empfohlen, bereits ab Deggendorf den Bereich großräumig zu umfahren. Sobald die A3 ab Iggensbach in Fahrrichtung Passau wieder frei befahrbar ist, wird unverzüglich nachberichtet.

Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspektion Passau, 0851/9511-5011

Veröffentlicht am 11.03.2025, 10.00 Uhr