WEIDEN.I.D.OPF. Am Sonntag, den 10. März 2025, kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern, die bereits in der Vergangenheit öfter aneinandergeraten sind. Einer der beiden wurde dabei mit diversen Verletzungen, unter anderem an den Händen und im Gesichtsbereich, in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Am vergangenen Sonntag gegen 11:00 Uhr geriet ein 56-Jähriger mit einem 36-Jährigen in eine Auseinandersetzung, bei welcher beide Beteiligten ein Messer mit sich führten. Dabei kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung im Keller des gemeinsamen Mehrfamilienhauses im südlichen Stadtgebiet von Weiden i.d.OPf. Der ältere der beiden fügte seinem Gegenüber dabei unter anderem massive Gesichtsverletzungen, sowie Schnittverletzungen an den Händen zu, sodass dieser in ein Krankhaus eingeliefert werden musste. Der 36-Jährige befand sich zur ärztlichen Behandlung im Krankenhaus, wurde allerdings nicht lebensbedrohlich verletzt. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt. Am Ort des Geschehens konnte durch die Polizeibeamten zwei Messer, ein Kupferrohr, sowie ein Pfefferspray sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und ermittelt in diesem Fall. Gegen den 56-Jährigen werden die Ermittlungen aufgrund versuchten Totschlags geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden wurde er am Montag, den 10. März, dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl aufgrund eines versuchten Tötungsdeliktes. Der 56-jährige Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.