BAB A3, HOFKIRCHEN, LKR. PASSAU. Aktuell ist die BAB A3 aufgrund zweier Unfälle Höhe Hofkirchen in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Aufgrund eines geplatzten Hydraulikschlauches musste der Fahrer eines Schwertransporters, welcher in Fahrtrichtung Österreich unterwegs war, seine Fahrzeugkombination gegen 02:00 Uhr in der Abfahrt der Anschlussstelle Garham/Vilshofen abstellen. Zur Absicherung wurde die Autobahnmeisterei Passau verständigt, welche einen Geschwindigkeitstrichter errichtete und die rechte Fahrspur sperrte. Kurz nach 04:00 Uhr fuhr ein voll beladener Holztransporter mit slowakischer Zulassung in den Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei. Der Unfallverursacher wurde eingeklemmt und konnte erst nach über einer Stunde aus der demolierten Sattelzugmaschine befreit werden. Der Kraftfahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Passau wird derzeit an der Anschlussstelle Iggensbach ausgeleitet. Einsatzkräfte versuchen, alle zwischen der Anschlussstelle Iggensbach und der Unfallörtlichkeit stehenden Verkehrsteilnehmer, am Unfallort vorbei zu leiten. Es wird empfohlen, bereits ab Deggendorf den Bereich großräumig zu umfahren. Nach ersten Einschätzungen der Verkehrspolizei Passau könnten die Bergungsmaßnahmen noch mehrere Stunden andauern. Sobald die A3 ab Iggensbach in Fahrrichtung Passau wieder frei befahrbar ist, wird unverzüglich nachberichtet.

Gegen 07.20 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall auf der A3 Höhe Hofkirchen in Fahrtrichtung Deggendorf mit drei beteiligten Pkw. Die Autobahn ist ab sofort auch ab der Anschlussstelle Garham in Fahrtrichtung Deggendorf komplett gesperrt. Der Verkehr, welcher sich bereits bis zur Anschlussstelle Aicha vorm Wald zurück staut, wird an der Anschlussstelle Garham ausgeleitet. Nach ersten Erkenntnissen sind drei Pkws mit insgesamt vier Personen beteiligt, welche bereits alle ihre Fahrzeuge verlassen konnten.

Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspektion Passau, 0851/9511-5011

Veröffentlicht am 11.03.2025, 07.30 Uhr