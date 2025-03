RETTENBERG. Am frühen Montagabend wurde der Integrierten Leitstelle eine Rauchentwicklung am Dachstuhl eines Wohnanwesens in Vorderburg gemeldet.

Die alarmierten Feuerwehren aus Vorderburg, Kranzegg, Petersthal und Immenstadt konnten durch schnelles Eingreifen den Ausbruch eines Dachstuhlbrandes verhindern. Die Brandursache kann nach bisherigen Ermittlungen nicht genau bestimmt werden. Dämmmaterial und Dachlatten um einen Kamin gerieten demnach aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Alle Bewohner und Einsatzkräfte blieben unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit insgesamt 70 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit drei Einsatzkräften und die Polizei Immenstadt mit einer Streife vor Ort. (PI Immenstadt)

