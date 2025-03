WALDERBACH. LKR.CHAM. Im Zeitraum vom 7. bis zum 8. März, kam es in Walderbach zu einem sogenannten Keyless-Go-Diebstahl eines hochwertigen Pkws. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Der 45-jährige Eigentümer hatte seinen mit dem Keyless-Go-System ausgestatteten, schwarzen Audi/Q7 am Freitag, 7. März gegen 20:00 Uhr in seiner Hofeinfahrt in Walderbach abgestellt. Als er am nächsten Morgen, Samstag, 8. Mai gegen 06:00 Uhr einen Blick in seine Hofeinfahrt warf, musste er feststellen, dass dieses entwendet worden war. Es ist davon auszugehen, dass die bisher unbekannten Täter das System gewaltfrei überwunden haben und so den Pkw unbemerkt entwenden konnten. Der Beuteschaden liegt bei über 75.000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Haben Sie während dem Tatzeitraum vom 7. März, 20:00 Uhr, bis zum 8. März, 06:00 Uhr, in der Gemeinde Walderbach im westlichen Landkreis von Cham verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.