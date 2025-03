PARSBERG. NEUMARKT I.D.OPF. TEUBLITZ. LKR. NEUMARKT I.D.OPF. LKR. SCHWANDORF. In der Nacht vom 6. auf den 7. März 2025 ereigneten sich mehrere Einbrüche in Prüfstellen in Neumarkt i.d.OPf., Parsberg und Teublitz. In allen Fällen wurden Geldbehältnisse angegangen. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Amberg und Regensburg ermitteln und suchen Zeugen.

In der Nacht von 6. auf 7. März 2025 kam es zu mehreren Einbrüchen in Prüfstellen in Neumarkt i.d.OPf., Parsberg und Teublitz. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und verursachten unterschiedliche Schadenshöhen.

In der Prüfstelle in Neumarkt i.d.OPf., in der Dr.-Krauß-Straße, drangen die unbekannten Täter zwischen dem 6. März 2025, 17:00 Uhr, und dem 7. März 2025, 7:30 Uhr, in das Gebäude ein und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. Die Täter versuchten erfolglos ein Geldbehältnis gewaltsam zu öffnen und flohen letztendlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

In Parsberg, in der Steinmühler Straße, verschafften sich die Täter zwischen dem 6. März 2025, 17:15 Uhr und dem 7. März 2025, 7:40 Uhr, gewaltsam Zugang zum Büro. Schränke und Schubläden wurden durchsucht und ein Geldbehältnis geöffnet. Dabei entwendeten die Täter einen niedrigen, vierstelligen Eurobetrag in Bargeld.

In Teublitz, im Gewerbepark, drangen Unbekannte zwischen dem 6. März 2025, 17:00 Uhr, und dem 7. März 2025, 06:50 Uhr, gewaltsam in das Gebäude ein. Aus einer Kasse wurde ein niedriger zweistelliger Eurobetrag entwendet.

Im Tatzeitraum wurde weiterhin versucht in einen Handwerkerbetrieb in der Hauptstraße von Batzhausen sowie in eine Firma in Parsberg, ebenfalls in der Steinmühler Straße ansässig, einzubrechen. Ein Zusammenhang mit den Einbrüchen, insbesondere in das Gebäude der Prüfstelle in Parsberg, ist nicht auszuschließen.

Die Kriminalpolizeiinspektionen Regensburg und Amberg führten nach Bekanntwerden der Taten sofortige Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durch. Bislang sind die Täter unbekannt und konnten unerkannt flüchten. Die Taten wurden erst am Morgen des 7. März 2025 zur Anzeige gebracht.

Die beiden Kriminaldienststellen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Nacht von 6. auf 7. März 2025 verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 sowie bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!