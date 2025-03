SULZBACH-ROSENBERG. LKR. AMBERG-SULZBACH. In Sulzbach-Rosenberg haben bislang Unbekannte in der Zeit vom 6 bis 9. März 2025 einen schwarzen Audi RS 5 Sportback gestohlen. Das Auto war im Neukirchner Weg in Sulzbach-Rosenberg vor dem Wohnanwesen des geschädigten Mannes abgestellt. Auch ein Fahrzeugschlüssel wurde entwendet. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt und bittet um Hinweise.

Ein Audi RS 5 Sportback wurde am 6. März 2025, gegen 16:30 Uhr, vom Eigentümer aus Sulzbach-Rosenberg vor seinem Wohnanwesen im Neukirchner Weg abgestellt. Es handelt sich um einen schwarzen Audi RS 5 Sportback. Am 9. März 2025, gegen 14:30 Uhr, stellte der Fahrzeugbesitzer fest, dass sein Auto entwendet worden war. Neben dem Fahrzeug fehlte auch ein Fahrzeugschlüssel. Die beiden Fahrzeugschlüssel hängen normalerweise an einem Schlüsselbrett, das sich im Wohnhaus des geschädigten Mannes befindet.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zum Diebstahl des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.