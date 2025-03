0436 – Polizei ermittelt nach Brandstiftung und Auseinandersetzung

Haunstetten – Am vergangenen Samstag (08.03.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 76-jährigen Mann und einer Mitarbeiterin eines Bordells Im Gries.

Gegen 13.30 Uhr kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 76-Jährigen und der Mitarbeiterin. Im Zuge dessen soll der 76-Jährige die Frau körperlich angegangen haben und sie geschlagen haben. Anschließend zündete der Mann offenbar Wäschestücke an und flüchtete. Zeugen verständigten den Notruf. Bei der Auseinandersetzung wurde die Frau leicht verletzt.

Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung nach dem Mann ein. Im Rahmen dieser nahmen die Einsatzkräfte den 76-Jährigen kurze Zeit später im nahen Umfeld fest. Die Polizeibeamten brachten den 76-jährigen Mann in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Schwerer Brandstiftung gegen den 76-jährigen Mann.

0437 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – In der Nacht auf den heutigen Montag (10.03.2025) fuhr ein 20-Jähriger unter dem Einfluss von Cannabis mit einem E-Scooter in der Kurt-Schumacher-Straße.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 20-Jährigen auf dem E-Scooter. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 20-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Vergehens gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-Jährigen.

0438 – Autofahrer beschädigt unter Alkoholeinfluss mehrere Fahrzeuge

Haunstetten – Am gestrigen Sonntag (09.03.2025) fuhr ein 55-jähriger Mann unter dem Einfluss von Alkohol in der Inninger Straße. Hierbei touchierte er mehrere Autos.

Gegen 19.00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei und gab an, dass ein Autofahrer mit Schlangenlinien fahre und dabei mehrere Autos beschädige. Der Mann fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeistreife traf den 55-jährigen vermeintlichen Fahrer an seiner Wohnadresse an. Am Auto des 55-Jährigen sowie an vier Autos in der Inninger Straße stellten die Beamten Beschädigungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe 2,0 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und stellten dessen Führerschein sicher. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.800 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Da nicht auszuschließen ist, dass der 55-Jährige bei der Fahrt weitere Fahrzeuge touchierte, sucht die Polizei weitere Zeugen und Geschädigte. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0439 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Haunstetten – In der Zeit von Freitag (07.03.2025), 17.00 Uhr, bis Sonntag (09.03.2025), 14.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Suzuki in der Käthe-Schäfer-Straße an. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0440 – Ohne Fahrkarte in der Straßenbahn unterwegs

Innenstadt – Am Sonntag (09.03.2025) fuhren eine 29-Jährige und ein 31-Jähriger ohne gültige Fahrkarte mit der Straßenbahn.

Gegen 16.30 Uhr kontrollierten Fahrscheinprüfer der AVG die 29-Jährige und den 31-Jährigen am Alten Heuweg. Beide Personen hatten keine gültige Fahrkarte. An der nächsten Haltestelle versuchten die 29-Jährige und der 31-Jährige zu flüchten, konnten aber von den Fahrscheinprüfern festgehalten werden. Dabei verletzte sich ein Fahrscheinprüfer und der 31-Jährige leicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Leistungserschleichung gegen die 29-Jährige und den 31-Jährigen.