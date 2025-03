BAMBERG. Am Samstagabend boten zwei Betrügerinnen sexuelle Dienstleistungen an und ergaunerten eine Goldkette von einem Bamberger. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Gegen 17 Uhr machte der Mann seinen Wochenendeinkauf bei einem Supermarkt in der Bamberger Innenstadt. Im Anschluss ging der 68-Jährige zu seinem Fahrzeug, welches sich auf dem Parkplatz an der Straßenecke Pödeldorfer Straße und Brennerstraße befand. Als er vom Parkplatz in die Brennerstraße fuhr, versperrten ihm zwei Frauen den Weg. Die zwischen 20 und 30 Jahre alten Frauen boten dem 68-Jährigen anschließend sexuelle Dienstleistungen an und stiegen in dessen Fahrzeug ein. Der Bamberger fuhr daraufhin mit den Frauen zu seiner Wohnung im Hafengebiet. In der Wohnung kam es nicht zu sexuellen Handlungen, jedoch bemerkte der Mann, das Fehlen seiner Goldkette, nachdem die Frauen die Wohnung wieder verlassen hatten. Die Kette ist mehrere tausend Euro wert.

Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben.

Tatverdächtige 1:

25 bis 30 Jahre alt

zirka 170 Zentimeter groß

schlanke Statur

osteuropäische Herkunft

lange, schwarze zum Zopf gebundene Haare

bekleidet mit einem beigen T-Shirt, blauen Jeans, hellen Turnschuhen

Tatverdächtige 2:

20 bis 25 Jahre alt

zirka 170 Zentimeter groß

schlanke Figur

osteuropäische Herkunft

schulterlange Haare

bekleidet mit einer schwarzen Lederhose und schwarzen Turnschuhen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer die beiden Frauen am Samstagabend im Bereich des Parkplatzes an der Pödeldorfer Straße / Brennerstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.