GROSSMEHRING. LANDKREIS EICHSTÄTT. Bislang unbekannte Täter brachen ebenfalls am vergangenen Wochenende in ein Seniorenheim in der Köschinger Straße in Großmehring ein. In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Sonntag, 6 Uhr morgens gelang es ihnen offenbar unbemerkt einen Schranktresor gewaltsam aus der Verankerung zu brechen und diesen samt eines niedrigen vierstelligen Bargeldinhalts zu entwenden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem oben geschilderten Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, diese unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.