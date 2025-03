GAIMERSHEIM. LANDKREIS EICHSTÄTT. Bislang Unbekannte brachen am vergangenen Sonntag in eine Vereinsgaststätte in der Römerstraße ein. Sie verschafften sich in der Zeit zwischen 0 Uhr und 16.30 Uhr durch Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt ins Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei erbeuteten sie drei Geldkassetten mit insgesamt 480 Euro Bargeld.

Am gleichen Wochenende wurde in Gaimersheim in ein weiteres Vereinsheim in der Martin-Ludwig-Straße eingebrochen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag durchsuchten Kriminelle zwischen 22.45 Uhr und 08.45 Uhr dort die Sportgaststätte nach Bargeld. Nachdem die Täter offensichtlich nicht fündig geworden waren, versuchten sie den Zigarettenautomaten aufzubrechen, scheiterten jedoch dabei. Ohne Beute verließen sie den Tatort.