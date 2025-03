BAIERN, ABENSBERG, LKR. KELHEIM. Am Sonntag (09.03.2025) gegen 10.30 Uhr geriet ein Blockheizkraftwerk eines landwirtschaftlichen Betriebs in Brand. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zwischenzeitlich die Ermittlungen übernommen.

Infollge des Brandes wurden drei Personen aufgrund des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung von Rettungssanitätern behandelt. Alle wurden noch am Sonntag vor Ort nach einer ambulanten ärztlicher Behandlung entlassen. Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Landshut waren am Montag (10.03.2025) zu einer Brandortbegehung vor Ort. Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge entstand der Brand wohl durch einen technischen Defekt in der Hackschnitzeltrocknungsanlage. Hinweise auf eine Brandlegung liegen nicht vor.

Veröffentlicht: 10.03.2025, 14.15 Uhr