GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am frühen Freitagmorgen, 7. März 2025, fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr im Zuge von Löscharbeiten einen 48-jährigen Mann tot in seiner Wohnung. Noch am selben Tag nahmen Spezialeinsatzkräfte (SEK) einen 51-jährigen dringend Tatverdächtigen fest. Der Mann steht im Verdacht den 48-Jährigen in den frühen Freitagmorgenstunden getötet zu haben. Die Kripo Garmisch-Partenkirchen ermittelt in dieser Sache und sucht nach Zeugen.

Wie bereits berichtet fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitagmorgen (7. März 2025), in der Alpspitzstraße in Garmisch-Partenkirchen, im Zuge von Löschmaßnahmen einen 48-Jährigen in dessen Wohnung tot auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass ein 51-Jähriger, aus der Region Garmisch-Partenkirchen, zuvor den 48-Jährigen getötet haben soll. Spezialeinsatzkräfte (SEK) nahmen den dringend Tatverdächtigen am Freitag, kurz nach Mittag, an dessen Wohnanschrift fest. Ein Richter ordnete am Samstag die Untersuchungshaft gegen den dringend Tatverdächtigen an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen ermittelt in dieser Sache wegen des Verdachts des Totschlags und des versuchten Mordes in vier Fällen. In die Untersuchungen sind auch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts und der Operativen Fallanalyse eingebunden. Im Zuge der umfangreichen und akribisch geführten Ermittlungen finden zeitnah weitere Untersuchungen statt. Darunter fallen insbesondere weitere Absuchen und Anwohnerbefragungen im Nahbereich des Tatorts.

In diesem Zuge bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in den frühen Morgenstunden des Freitags, 7. März 2025, im Bereich der Alpspitzstraße und der Höllentalstraße in Garmisch-Partenkirchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind im Nahbereich der Tatörtlichkeit verdächtige Personen, Fahrzeuge oder auch weggeworfene Gegenstände aufgefallen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur weiteren Klärung der Tat beitragen können?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer (08821) 9170 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.