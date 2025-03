STRAUBING. Bereits am 06.03.2025 kam es zum Brand in einer Maschinenbaufirma in der Banater Straße. Personen wurden nicht verletzt.

Der Brand einer Anlage zur Fertigung von Batterien in einer Werkhalle am Gelände der Firma wurde gegen 09.50 Uhr der Integrierten Leitstelle gemeldet. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Mitarbeiter in der Werkhalle verließen das Gebäude selbstständig. Verletzt wurde niemand.

An der Produktionsanlage entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von circa. 250.000 Euro. Die Werkhalle konnte für die Produktion weiter benutzt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Ersten Erkenntnissen nach entstand der Brand aufgrund eines technischen Defekts, der einen Kurzschluss verursachte. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung vor.

Veröffentlicht: 10.03.2025, 13.20 Uhr