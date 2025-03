WEISSENSTADT, LKR. WUNSIEDEL. In den Faschingsferien brachen unbekannte Täter in ein Haus in Weißenstadt ein und stahlen Schmuck und Bargeld.

Das Haus in der Hirschberger Straße war in der Zeit vom 2. bis 9. März nicht bewohnt und so konnten sich die unbekannten Täter unbemerkt Zugang verschaffen. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck und Bargeld im niedrigen vierstelligen Wert. Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden beträgt etwa 1.400 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtigte Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Hirschberger Straße bemerkt hat, wird gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.