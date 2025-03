383. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus; Festnahme eines Tatverdächtigen – Feldmoching

Am Sonntag, 09.03.2025, gegen 08:30 Uhr, stellte ein 65-Jähriger mit Wohnsitz in München bei der Rückkehr zu seinem Haus eine männliche Person fest, die sich dort an einem Fenster zu schaffen machte. Als der unbekannte Mann den 65-Jährigen wahrnahm, ließ dieser von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Nachdem der 65-Jährige den Notruf der Polizei verständigt hatte, konnten eingesetzte Kräfte im Rahmen der Fahndung den Tatverdächtigen (51 Jahre mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland) vor Ort festnehmen.

Der 51-Jährige wurde wegen versuchten Einbruchs angezeigt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

384. Einbruch in Einfamilienhaus – Taufkirchen

Am Freitag, 07.03.2025, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück eines Einfamilienhauses und öffneten nach jetzigem Ermittlungsstand gewaltsam eine Terrassentür.

Im Anschluss durchsuchten der oder die unbekannten Täter das Haus nach Diebesgut, wobei diverse Schmuckgegenstände entwendet wurden. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Röntgenstraße, Rosenheimer Landstraße und Robert-Koch-Straße (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

385. Einbruch in Einfamilienhaus – Bogenhausen

Zwischen Freitag, 07.03.2025, 15:30 Uhr, bis Samstag, 08.03.2025, 00:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf bislang noch unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus, wo sie gewaltsam einen Tresor entwendeten. In diesem hatten sich diverse Schmuckgegenstände und Uhren befunden.

Zuvor war offenbar das Haus nach möglichem Diebesgut durchsucht worden. Im Anschluss konnten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung wieder entfernen.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Pienzenauerstraße, Mauerkirchnerstraße und Opitzstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

386. Verkehrsunfall mit E-Scooter; eine Person verletzt – Schwabing

Am Sonntag, 09.03.2025, gegen 06:10 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts.

Zwischen der Bechsteinstraße und der Bamberger Straße fuhr der 27-Jährige verbotswidrig auf der dortigen Fahrbahn und streifte dabei einen auf dem Parkstreifen geparkten Pkw, wodurch er zu Sturz kam.

Der 27-Jährige verletzte sich hierbei und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss bei dem 27-Jährigen festgestellt.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

387. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Altstadt

Am Sonntag, 09.03.2025, gegen 18:25 Uhr, teilte ein Mitarbeiter des Kommunalen Außendienstes über den Polizeinotruf 110 mit, dass im Bereich Karlsplatz (Stachus) eine Jugendliche mit Wohnsitz in München von einem Mann bedrängt wurde.

Die Mitarbeiter des Kommunalen Außendienstes hielten den Täter auf und konnten diesen anschließend an die eintreffende Polizeistreife übergeben. Hierbei handelt es sich um einen 40-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Der 40-Jährige hatte die Jugendliche nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor im Bereich der Oberschenkel und des Gesäßes berührt. Die genauen Umstände des Tatablaufs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

388. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Sendling

-siehe Medieninformation vom 05.03.2025, Nr. 352

Wie bereits berichtet, saß eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München am Dienstag, 04.03.2025, gegen 22:15 Uhr, auf einer Parkbank, während ein ihr unbekannter Mann neben ihr saß.

Die 37-Jährige konnte erkennen, wie der Mann sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm und stellte ihn zur Rede. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Oberländer Straße. Anschließend verständigte die 37-Jährige den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten Polizeibeamte anhand der Täterbeschreibung einen 55-Jährigen mit Wohnsitz in München als Tatverdächtigen identifizieren. Dieser konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15.

389. Räuberische Erpressung eines Fan-Artikels; zwei Tatverdächtige festgenommen – Altstadt

Am Sonntag, 09.03.2025, gegen 11:40 Uhr, verständigte ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass er und sein Begleiter von anderen Personen angegangen werden. Sofort begaben sich Polizeikräfte zum Einsatzort im Bereich des Rindermarktes.

Dort trafen die Einsatzkräfte den 17-jährigen Mitteiler sowie einen weiteren 17-Jährigen mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen an.

Der Begleiter des Mitteilers hatte zuvor eine Jacke mit Fan-Aufschrift getragen. Er war deshalb durch einen 26-Jährigen mit Wohnsitz in München und einen 29-Jährigen mit Wohnsitz in München körperlich angegangen worden. Die beiden männlichen Personen hatten dem 17-Jährigen mit weiteren Schlägen gedroht und die Herausgabe von dessen Jacke gefordert. Der 17-Jährige war der Aufforderung nachgekommen und konnte sich anschließend von den Tätern entfernen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten der 26-Jährige und der 29-Jährige festgenommen werden. Sie führten die betreffende Jacke mit sich.

Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund gefährlicher Körperverletzung sowie räuberischer Erpressung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 23.

390. Größerer Polizeieinsatz – Aubing

Am Sonntag, 09.03.2025, gegen 16:30 Uhr, informierten Anwohner den Polizeinotruf 110 über eine Person, welche augenscheinlich auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses mit einem Gewehr geschossen hat. Sofort begaben sich zahlreiche Einsatzkräfte zum Einsatzort.

Die betreffende Wohnung konnte schnell ausfindig gemacht werden. In der Wohnung konnte ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München widerstandslos festgenommen und das Gewehr, welches sich als Luftgewehr herausstellte, aufgefunden werden.

In der Wohnung wurde neben dem Luftgewehr, eine weitere PTB-, eine Softair-Waffe und Reizstoffsprühgeräte festgestellt. Zudem fanden die Einsatzkräfte mehrere Aufzuchtstationen mit zahlreichen Cannabispflanzen sowie weitere Betäubungsmittel vor. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz, Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Der 43-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidium München überstellt. Dort wird er im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 83.

391. Verkehrsunfall zwischen Schulbus und Trambahn; min. 12 Personen verletzt – Neuhausen

Am Montag, 10.03.2025, gegen 11:25 Uhr, wurde von einem Passanten über den Polizeinotruf 110 ein Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einer Trambahn am Steubenplatz mitgeteilt. Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr begaben sich umgehend zur Unfallstelle.

Ein 62-Jähriger Busfahrer mit Wohnsitz in München befuhr die Arnulfstraße mit einem mit Kindern besetzten Schulbus stadteinwärts. An der Kreuzung zur Wilhelm-Hale-Straße wollte der Schulbusfahrer nach links in Richtung Steubenplatz abbiegen um dort zu wenden. Zeitgleich fuhr eine Trambahn auf der Arnulfstraße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin die Trambahn teilweise entgleiste.

Bei dem Unfall wurden nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens 12 Personen verletzt, hierunter acht Kinder. Ein Teil der Verletzten wurde durch den anwesenden Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rund um den Steubenplatz kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme komplett über mehrere Stunden gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, führt nun die Münchner Verkehrspolizei.