373. Größerer Polizeieinsatz – Altstadt

Am Samstag, 08.03.2025, gegen 18:00 Uhr, hielten sich drei männliche Personen im Alter von 19, 20 und 21 Jahren, jeweils mit syrischer Staatsangehörigkeit und in Österreich wohnhaft, am Sankt-Jakobs-Platz im Bereich des Jüdischen Museums auf. Die drei Personen spuckten im Vorbeigehen auf dort am Boden aufgestellte Bilder und Kerzen für Geiseln der Hamas und getötete israelische Soldaten und äußerten sich verbal aggressiv.

Anschließend versuchten sie, sich zu entfernen. Zwei Mitarbeiter des vor Ort zuständigen Sicherheitsdienstes hatten das Verhalten der drei Tatverdächtigen bemerkt und versuchten, die drei aggressiv auftretenden Männer festzuhalten. Der 19-Jährige trat daraufhin mit dem Bein gegen einen der beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und zog ein kleineres Messer hervor. Da der 19-Jährige selbiges trotz Aufforderung nicht ablegte, drohten die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes daraufhin den Gebrauch ihrer Schusswaffen an. Vor Ort befindliche Polizeibeamten, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, drohten ebenfalls den Gebrauch ihrer Schusswaffen an. Der 19-Jährige ließ das Messer daraufhin fallen.

Alle drei Tatverdächtigen konnten vorläufig festgenommen werden. Es wurden keine Personen körperlich verletzt.

Es waren zahlreiche Polizeikräfte am Einsatzort.

Gegen die drei Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 45.

374. Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person verletzt – Ramersdorf-Perlach

Am Freitag, 07.03.2025, gegen 14:50 Uhr, fuhr ein 80-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Chiemgaustraße in nördlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Einmündung zur Autobahn A8 wollte er diese an der dortigen Ampel geradeaus überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Skoda Pkw auf der Chiemgaustraße in südlicher Fahrtrichtung und wollte auf Höhe der Einmündung zur Autobahn A8 an der dortigen Ampel auf diese abbiegen.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 80-jährige Fahrradfahrer zuvor trotz für ihn geltenden Rotlichts auf den Fahrbahnbereich eingefahren.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 80-Jährige auf die Fahrbahn und wurde verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw und das Fahrrad wurden jeweils beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme vor Ort musste der Verkehr umgeleitet werden. Ein Abbiegen auf die A8 war nicht möglich, wodurch es zu starken Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

375. Pkw kommt von Fahrbahn ab; eine Person verstorben – Unterschleißheim

Am Freitag, 07.03.2025, gegen 20:40 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Nissan Pkw auf der Landshuter Straße in Richtung stadteinwärts. Kurz vor der Einmündung in die Röntgenstraße, verlor der 50-Jährige aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Auf dem angrenzenden Grünstreifen kollidierte der Pkw des 50-Jährigen zunächst mit einer Begrenzungseinrichtung, überfuhr zwei Büsche und stieß im weiteren Verlauf gegen zwei Bäume. Hierdurch kippte das Fahrzeug auf die linke Seite und kam zum Stillstand.

Der 50-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Folge verstarb.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Landshuter Straße in stadteinwärtiger Richtung für über zwei Stunden gesperrt werden. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

376. Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad; eine Person verletzt – Laim

Am Freitag, 07.03.2025, gegen 21:30 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kawasaki Krad auf der Fürstenrieder Straße in Richtung stadteinwärts. Der 42-Jährige fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken der drei vorhandenen Fahrstreifen. Dieser Fahrstreifen ist aufgrund einer Baustelle durch Pylonen und Warnbaken für den Verkehr gesperrt.

Zeitgleich fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Fürstenrieder Straße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Meier-Helmbrecht-Straße wollte der 22-Jährige nach links in diese abbiegen.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Krad und dem Pkw. Der 42-jährige Krad-Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und wurde verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

377. Pkw kollidiert mit Polizeifahrzeug; zwei Personen verletzt – Bogenhausen

Am Freitag, 07.03.2025, gegen 22:20 Uhr, fuhr ein 73-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw auf der Ostpreußenstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Englschalkinger Straße wollte er diese geradeaus überqueren, weshalb er bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr.

Zeitgleich fuhr ein 49-Jähriger Polizeibeamter mit einem zivilen Polizeifahrzeug auf der Englschalkinger Straße stadteinwärts und wollte an der Kreuzung zur Ostpreußenstraße wenden. Aufgrund einer Einsatzfahrt war am Polizeifahrzeug Blaulicht eingeschaltet.

Als der 73-Jährige das von rechts kommende Polizeifahrzeug bemerkte, bremste er ab und hielt in der Kreuzung an. Der 49-jährige Polizeibeamte hielt ebenfalls an der Kreuzung zur Ostpreußenstraße an.

Zeitgleich fuhr ein 32-jähriger Polizeibeamter ebenfalls mit einem zivilen Polizeifahrzeug die Englschalkinger Straße stadtauswärts. Aufgrund einer Einsatzfahrt waren am Polizeifahrzeug des 32-Jährigen Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet.

Die Ampelanlage an der Kreuzung hatte zwischenzeitlich umgeschaltet und zeigte für den 32-jährigen Polizeibeamten Grünlicht. Er fuhr folglich in die Kreuzung ein, die er geradeaus überqueren wollte.

Der 49-jährige Polizeibeamte bemerkte das entgegenkommende andere Polizeifahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn und wartete, um dieses passieren zu lassen. Nachdem der 49-jährige Polizeibeamte nicht anfuhr, fuhr der 73-Jährige in die Kreuzung ein.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 73-Jährigen und dem Polizeifahrzeug des 32-jährigen Polizeibeamten.

Der 32-jährige Polizeibeamte und ein 34-jähriger Polizeibeamter, als dessen Beifahrer, wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Englschalkinger Straße in stadtauswärtiger Richtung für etwa drei Stunden gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

378. Sturz eines Motorradfahrers; eine Person verletzt – Schwabing

Am Sonntag, 09.03.2025, gegen 03:10 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem KTM Kraftrad den Petueltunnel in westlicher Fahrtrichtung.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der 20-Jährige bewusst Schlangenlinien und verlor in der Folge die Kontrolle über das Kraftrad. Der 20-Jährige stürzte und prallte gegen die linke Tunnelwand. Er wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Kraftrad entstand erheblicher Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Petueltunnel in westlicher Fahrtrichtung zeitweise gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

379. Brand eines Wohnhauses; drei Personen verletzt – Taufkirchen

Am Samstag, 08.03.2025, gegen 14:10 Uhr, verständigte ein Anwohner den Polizeinotruf 110, da er starke Rauchentwicklung im benachbarten Wohnhaus bemerkte hatte. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Es wurden drei Personen im Alter von 78, 79 und 83 Jahren verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand hoher Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 geführt.

380. Kontrollaktion zur Bekämpfung der verbotenen Prostitutionsausübung im Sperrbezirk

Am Donnerstag, 06.03.2025, führte die Münchner Kriminalpolizei im Stadtgebiet München einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der verbotenen Prostitutionsausübung durch.

Im Rahmen der Kontrollen in mehreren Hotels und Wohnungen wurden sechs Frauen im Alter zwischen 22 und 38 Jahren, jeweils mit ungarischer, kolumbianischer, kasachischer und spanischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland und eine 31-Jährige mit Wohnsitz in Deutschland festgestellt, die im Sperrbezirk verbotswidrig Prostitutionsleistungen anboten.

In sechs Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der verbotenen Ausübung der Prostitution eingeleitet. Gegen eine 35-Jährige wurde Strafanzeige wegen Ausübung der verbotenen Prostitution erstattet. Darüber hinaus wurden neun Verstöße gegen das Prostituiertenschutzgesetz sowie zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz zur Anzeige gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 35.

381. Zwei Einbrüche in Gewerbebetrieb; Tatverdächtiger ermittelt – Ismaning

Am Sonntag, 02.07.2023, gegen 01:10 Uhr sowie im Zeitraum von Freitag, 28.07.2023, 01:40 Uhr, bis Samstag, 29.07.2023, 01:40 Uhr, kam es zu jeweils einem Einbruch in denselben Gewerbebetrieb.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und dort Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrags entwendet. Zudem wurde ein nicht unerheblicher Sachschaden verursacht.

Im Rahmen der Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei in Kooperation mit den Fachkräften der Spurensicherungsmaßnahmen und -auswertungen des Bayerischen Landeskriminalamtes konnten tatrelevante DNA-Spur am Tatort gesichert und nun einem 27-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck als Tatverdächtigem zugeordnet werden.

Gegen den 27-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Er befindet sich aktuell aufgrund eines anderen Deliktes in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 52 führt weiterhin die Ermittlungen.

382. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 60-Jährigen – Schwabing

Seit Samstag, 08.03.2025, 11:00 Uhr, wird ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München vermisst. Der 60-Jährige hatte sich (als Besucher) in einem Krankenhaus in Schwabing aufgehalten und dieses mit unbekanntem Ziel verlassen.

Der 60-Jährige leidet an einer psychischen Erkrankung, ist örtlich und zeitlich nicht orientiert und auf Medikamente angewiesen.

Sämtliche Überprüfungen in Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte des 60-Jährigen verliefen bislang ergebnislos, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird. Möglicherweise begibt sich der Vermisste zu Fuß in Richtung Aschheim.

Eine Beschreibung und ein Foto des Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/081476/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.