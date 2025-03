0426 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Bärenkeller - Im Zeitraum von Donnerstag (06.03.2025) 17.00 Uhr bis Freitag (07.03.2025) 08.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte mehrere Fahrzeuge, die im Mittleren Schleisweg geparkt waren.

Der oder die Täter schlugen an einem schwarzen Peugeot den linken Außenspiegel ab, von einem schwarzen Mercedes rissen sie den Stern ab. An einem weiteren Fahrzeug (blauer VW Golf) wurde ebenfalls der Außenspiegel abgeschlagen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mindestens vierstelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem bittet die Polizeiinspektion Augsburg Oberhausen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

0427 - Polizei stellt betrunkenen Autofahrer

Hochzoll - Am Freitag (07.03.2025) gegen Mitternacht wurde der Polizei ein offenbar betrunkener Autofahrer gemeldet. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem Fahrzeug. Der 24-jährige Fahrer hatte mehr als 2 Promille Alkohol im Blut.

Der Polizei wurde gegen 23.40 Uhr das Fahrzeug in der Friedberger Straße mitgeteilt. Kurz darauf verlor der Mitteiler den VW aus den Augen. Durch die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei konnte das Fahrzeug auf dem nahegelegenen Kuhsee-Parkplatz gesichtet werden. Beim Eintreffen der Streifen flüchteten mehrere Personen aus dem Fahrzeug in verschiedene Richtungen. Unter anderem durch den Einsatz einer Drohne konnten alle Fahrzeuginsassen schnell lokalisiert und festgenommen werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen offenbar gestohlen waren. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim 24-Jährigen wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer aktuell gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 24-Jährigen.

0428 - Polizei stellt gestohlenen E-Scooter sicher

Lechhausen - Am Freitag (07.03.2025) war ein 42-Jähriger mit einem gestohlenen E-Scooter in der Aindlinger Straße unterwegs. Der Roller wurde sichergestellt.

Gegen 21.10 Uhr sah eine Polizeistreife den Mann auf dem E-Scooter. Er fiel den Beamten auf, weil er kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter offenbar gestohlen war.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Diebstahls gegen den 42-Jährigen.

0429 - Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Innenstadt - In der Zeit von Freitag (07.03.2025), 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen am Predigerberg (10er Hausnummernbereich) geparkten grauen Audi A4 beschädigt. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro.

Innenstadt - Im Zeitraum von Samstag (08.03.2025), 15.15 Uhr bis 17.15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Viktoriastraße (einstelliger Hausnummernbereich) geparkten grauen Tesla Model 3 beschädigt. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Täter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0430 - Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Fahrzeug

Innenstadt - Am Freitag (07.03.2025) gegen 20.45 Uhr hat ein 20-Jähriger sein aufgebrochenes Auto bei der Polizei gemeldet. Der oder die Diebe hatten das Autoradio samt Anlage gestohlen.

Der Audi war auf einem Parkplatz in der Riedlingerstraße (20er Hausnummernbereich) geparkt. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten über das Beifahrerfenster in das Fahrzeug. Dort entwendeten sie das Autoradio sowie die Anlage aus dem Kofferraum. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500 Euro. Der Beuteschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

0431 - Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Lechhausen - In der Zeit von Donnerstag (06.03.2025), 21.00 Uhr bis 22.30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Derchinger Straße (110er Hausnummernbereich) ein gelbes Pedelec der Marke Axess. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Der Beuteschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0432 - Polizei kontrolliert Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Göggingen - Am Freitag (07.03.2025) war ein 29-Jähriger mit einem E-Scooter in der Allgäuer Straße unterwegs. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 15.00 Uhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-Jährigen.

Hammerschmiede - Am Samstag (08.03.2025) war ein 26-Jähriger mit seinem Auto in der Neuburger Straße unterwegs. Der Fahrer war zu schnell und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Einer Polizeistreife fiel gegen 23.45 Uhr ein weißer Dodge auf. Der Fahrer war innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die Beamten konnten das Fahrzeug wenig später anhalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 26-Jährigen.

Lechhausen - Am Samstag (08.03.2025) war ein 28-Jähriger mit seinem Auto in der Blücherstraße unterwegs. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 09.15 Uhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 28-Jährigen.

Hochfeld - Am Sonntag (09.03.2025) war ein 30-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter im Alten Postweg unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 30-Jährigen.

0433 - Polizei ermittelt nach Geldbeuteldiebstahl aus einer Umkleidekabine

Oberhausen - Am Freitag (07.03.2025) in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einer Umkleidekabine im Meierweg. Der Täter nahm den Geldbeutel aus der Jackentasche des 38-Jährigen, die in der unverschlossenen Umkleidekabine hing.

Die Polizei appelliert, keine Gegenstände oder Wertsachen unbeaufsichtigt in Umkleidekabinen zu lassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.