REDWITZ AN DER RODACH, LKR. LICHTENFELS. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang Unbekannte in eine Bäckerei in der Flurstraße ein. Dabei hatten sie es gezielt auf den Tresor abgesehen und stahlen Bargeld im hohen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Flurstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.