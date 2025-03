BAMBERG. Unbekannte brachen am Wochenende in zwei Firmengebäude ein und stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Einbruch in Natursteinhandel: Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen drangen die Täter in ein Firmengebäude für Natursteinhandel in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Letztlich stahlen sie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Einbruch in Transport- und Logistikfirma: Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Hallstadter Straße. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Transport- und Logistikunternehmen. Die Eindringlinge durchwühlten mehrere Büros und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

Zeugenaufruf: Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.