INGOLSTADT. Drei bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zugang zu einem asiatischen Supermarkt und entwendeten Lebensmittel. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Anwohner teile am Sonntag kurz nach Mitternacht der Polizei mit, dass er drei vermummte Personen im Umfeld des asiatischen Supermarktes am Dachsberg beobachten konnte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden an der Eingangstüre Aufbruchspuren festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Getränke und Chipstüten. Der genaue Beuteschaden kann derzeit nicht beziffert werden. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Bereits in der Nacht von 21. auf 22.02.2025 wurde versucht, in den Supermarkt einzubrechen, damals gelang es den Tätern jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841-9343-0 zu melden.