NÜRNBERG. (244) Am späten Freitagabend (07.03.2025) entzog sich der Fahrer eines BMW einer Verkehrskontrolle im Nürnberger Norden. Bei seiner Flucht verursachte er mehrere Verkehrsunfälle. Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt und sucht weitere mögliche Geschädigte.



Eine Streife der Verkehrspolizei Erlangen wollte den Fahrer eines schwarzen BMW Sportcoupe (BMW 650) kurz vor 22:00 Uhr auf der Autobahn A3 im Bereich Tennenlohe auf Grund seiner zuvor massiv überhöhten Geschwindkeit im Baustellenbereich einer Verkehrskontrolle unterziehen. Doch anstatt anzuhalten, gab der Fahrer Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die B4 in Richtung Nürnberg Boxdorf davon. Mehrere Streifen nahmen die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Hierbei konnten auf dessen Fluchtroute ein geparkter Pkw (Sankt-Joseph-Siedlung), der frische Unfallspuren aufwies, sowie ein umgefahrenes Verkehrszeichen (Lichtenfelser Straße) festgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass der flüchtige BMW mit diesen zusammenstieß.

Trotz der Fahndung gelang es dem Fahrer, zu entkommen. Parallel zu den Einsatzmaßnahmen liefen Ermittlungen zum möglichen Fahrer des Fahrzeugs an. Diese führte die Beamten zu einer Wohnung im Landkreis Würzburg, in deren Umfeld das Fahrzeug schließlich durch eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Land angetroffen werden konnte.

Gegen den tatverdächtigen 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und stellten das Fahrzeug sicher.

An dem BMW konnte eine Vielzahl von erheblichen Unfallspuren festgestellt werden, die unter anderem mit den beiden oben genannten Zusammenstößen in Einklang zu bringen sind. Auf Grund der Beschädigungen ist jedoch davon auszugehen, dass der BMW im Verlauf seiner Flucht im Nürnberger Norden in weitere Verkehrsunfälle verwickelt gewesen sein könnte. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen. Die Beamten bitten Zeugen der Fahrt sowie weitere mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl