FÜRTH. (243) Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth wurde am Freitagabend (07.03.2025) zu einem Restaurant in der Gustavstraße gerufen, weil sich dort ein Gast weigerte, seine Rechnung zu bezahlen. Auf die Beamten reagierte der 58-Jährige aggressiv und griff diese an.



Ein Mitarbeiter der Gaststätte meldete gegen 23:00 Uhr einen Mann, der sich – offenbar nicht in dem Willen, diese auch zu bezahlen - im Verlauf des Abends für über 100 Euro Speisen und Getränke bringen ließ. Als es darum ging, die Rechnung zu begleichen, stellte sich heraus, dass der Mann keinerlei Bargeld oder sonstige Zahlungsmittel dabei hatte. Der Wirt rief die Polizei. Auf die eintreffende Streife der Polizeiinspektion Fürth reagierte der deutlich alkoholisierte 58-Jährige aggressiv. Als die Beamten seine Identität feststellen wollten, leistete er Widerstand. Im Zuge dessen griff er einem Beamten in den Genitalbereich und beleidigte die Polizisten. Der Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Gegen den 58-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Betrugs sowie wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein.



Erstellt durch: Marc Siegl